Inter, l’accordo con Skriniar è a un passo: la situazione sul rinnovo

In questi ultimi mesi, la questione principale a tenere banco in casa Inter è, senza dubbio, il rinnovo di Milan Skriniar . Dopo settimane di dichiarazioni di ottimismo da parte della dirigenza nerazzurra, la storia sembra vicina alla conclusione.

Diversa, invece, la notizia riportata stamattina da Tuttosport. Secondo il quotidiano torinese ci sarebbe ancora una differenza di 1 milione di euro da limare, con l'entourage del difensore che chiede 7 milioni, compresi i bonus, contro i 6 proposti dall'Inter. Nell'accordo non dovrebbe esserci alcuna clausola per la fascia da capitano, come invece trapelato nelle scorse settimane.