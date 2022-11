Rinnovo Skriniar ci siamo: fumata bianca e firma in arrivo

Finalmente, dopo tanti mesi di apprensione, la fumata bianca per la permanenza di Milan Skriniar all' Inter sembra imminente. Lo slovacco sembra aver scelto di seguire il cuore, rinunciando all'offerta monstre del PSG .

Come riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, il nuovo incontro tra le parti prima di Inter-Bologna sarebbe andato a gonfie vele. Tanto che ormai non ci sarebbero più dubbi: Skriniar avrebbe scelto di rimanere a Milano. L'intesa c'è già, resta ormai solo da lavorare sui bonus per mettere tutto nero su bianco, anche se ormai è solo questione di tempo. Già nella prossima settimana, a meno di intoppi che paiono ormai lontanissimi, potrebbe esserci la tanto sospirata e attesa firma sul rinnovo del contratto.