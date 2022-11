Inter-Bologna, Marotta: “L’allenatore deve fare le giuste analisi. Skriniar? Non penso prima della sosta””

CONTINUITÀ - "Sono tutte partite delicate, importanti, sia per i punti da conseguire sia per le prestazioni che devono garantire continuità. Sta all'allenatore fare le giuste riflessioni e analisi e trovare i rimedi a una classifica abbastanza strana. Però siamo fiduciosi perché tutti stanno lavorando bene. L'allenatore è bravo e i giocatori. Si tratta di una stagione anomala e bisogna avere pazienza e cercare di chiudere bene questi due turni rimanendo con la testa attaccata"

SKRINIAR -"Sono molto ottimista perché ci troviamo davanti a un professionista molto serio. A un ragazzo che ama la maglia ed è giusto che rivendichi i propri diritti. La negoziazione sta proseguendo e ci vedremo in questi giorni. Il presupposto importante è che entrambi vogliono arrivare a una conclusione. Tempistiche? Vogliamo tutti chiudere più in fretta possibile, ma non so se ce la faremo prima del rompete le righe di questa domenica. Nel giro di qualche settimana sicuramente potremmo arrivare alla conclusione".