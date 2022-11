Inter-Bologna, le formazioni UFFICIALI: le scelte di Inzaghi

Tutto pronto a San Siro per Inter-Bologna, gara valida per la 14a giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri sono chiamati a una vittoria per riscattare la brutta sconfitta di domenica, contro la Juventus. I rossoblù, invece, sono reduci da 3 vittorie consecutive in campionato. Ecco le scelte di formazione di Inzaghi e Thiago Motta: