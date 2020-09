Inter, spunta il nome di Rudiger per la difesa: derby di mercato con il Milan?

Antonio Rudiger, dopo essersi imposto come un difensore di livello alla Roma, non è riuscito ad imporsi come avrebbe voluto al Chelsea. Il difensore centrale, che i blues vorrebbero cedere, può diventare una ghiotta opportunità di mercato.

Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb infatti, i londinesi avrebbero proposto il calciatore ad Inter e Milan, entrambe a cerca di rinforzi a basso costo per la difesa. Rudiger potrebbe arrivare a Milano in prestito con diritti di riscatto. Senza dubbio sarebbe un innesto importante, anche per l’ingaggio facilmente sostenibile da entrambi i club meneghini, intorno ai 3 milioni di euro a stagione.

