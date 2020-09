Verso Inter-Fiorentina: Conte pensa al cambio di modulo in corsa?

Antonio Conte ha ancora qualche giorno per sciogliere gli ultimi nodi di formazione in vista di Inter-Fiorentina di sabato sera. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico salentino ora ha a disposizione gli uomini per attuare delle varianti tattiche a gara in corso.

Conte infatti sta valutando il cambio di modulo in corsa: partire con il classico 3-5-2 per poi virare, magari nel secondo tempo o a seconda delle esigenze, su un 3-4-1-2. Quasi certa quindi la possibilità di vedere Eriksen in campo, anche se difficilmente per 90 minuti, mentre il tecnico non è ancora sicuro dell’impiego, almeno dal primo minuto, del neo arrivo Arturo Vidal.

