Pirola fuori dal mercato: Conte punta su di lui. Ranocchia, invece…

Dopo le probabili partenze in prestito di Sebastiano Esposito (direzione Spal) e Lucien Agoume (verso lo Spezia), un altro giovane in casa Inter dovrebbe invece rimanere per giocarsi le proprie carte sotto la gestione Conte: si tratta di Lorenzo Pirola, inizialmente sul mercato e poi rimosso dalla lista dei partenti per volere del tecnico, secondo quanto riportato da Nicolò Schira.

Pirola, che ha esordito in Serie A nello 0-4 esterno contro la Spal della passata stagione, interessava a svariate compagini nella serie cadetta, ma non si muoverà da Milano. Chi è pronto a partire, invece, è Andrea Ranocchia: le sue parole sono sinonimo di incertezza sul futuro in nerazzurro.

