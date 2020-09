Ranocchia sul proprio futuro: “Non so nulla per ora, con gli agenti solo una visita di cortesia”

Andrea Ranocchia non si sbilancia sul proprio futuro e sulla possibilità di un trasferimento al Genoa negli ultimi giorni di mercato. L’ex capitano nerazzurro infatti, che fino a qualche minuto fa era in riunione con il proprio procuratore, ha dribblato le domande dei giornalisti che lo attendevano.

Come riportato da Sky, Ranocchia ha dichiarato: “Non c’è nessuna novità, ho solo bevuto un cappuccino con il mio agente, tutto qui. Futuro? Non lo so, non so nulla, davvero. L’unico mio desiderio è che Lunedì vada tutto bene per la nascita di mia figlia”.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira comunque, il Genoa non ha intenzione di cedere ed è tornato alla carica, anche per evitare un inserimento del Sassuolo. Il ds Faggiano ha proposto a Ranocchia un biennale con opzione per il terzo. E proprio il dirigente rossoblu, che conosce Ranocchia dai tempi del Bari, potrebbe essere la chiave per convincere il difensore ad accettare la nuova destinazione, dove sarebbe leader della retroguardia.

