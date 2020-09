Mercato – Indizio importante da Chelsea-Barnsley? Kanté e Alonso non convocati

Basandosi semplicemente sugli indizi in arrivo dall’Inghilterra, Antonio Conte può gongolare in chiave mercato. Nella sfida del Chelsea di Lampard contro il Barnsley, due importanti obbiettivi dell’Inter non scenderanno in campo. Coincidenze o c’è qualcosa di più?

Qualcosa sicuramente bolle in pentola, perché Kanté e Alonso non sono nemmeno stati convocati, a differenza di Emerson Palmieri, anch’esso seguito da vicino da Inter, Napoli e Juventus, che partirà dal primo minuto. Se per Alonso però l’interesse del’Inter sembra essersi mitigato, specie dopo le ottime indicazioni ricavate da Ivan Perisic, per Kanté la mancata convocazione suscita sicuramente una sensazione differente.

Che il Chelsea, che arriva dalla sconfitta con il Liverpool, decida di privarsi del proprio umo chiave a centrocampo, senza portarlo nemmeno in panchina, è quantomeno strano. Ecco perché le quotazioni su un suo possibile arrivo a Milano stanno salendo vertiginosamente. Che, dopo Arturo Vidal, Conte possa abbracciare un altro suo pupillo? Certo il centrocampo nerazzurro diventerebbe qualcosa di “atomico”, sia a livello di quantità che di qualità.

