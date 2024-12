Inter, spunta Raspadori: affare ad INCASTRO col Napoli

Dei possibili cambi nella rosa dell’Inter per la prossima stagione, si parla da diverso tempo. Lo si fa soprattutto pensando a quei reparti come la difesa e l’attacco in cui l’età media dei giocatori è piuttosto alta.

In avanti, alle spalle dei due titolari Thuram e Lautaro, il reparto conta dei giocatori abbastanza esperti come Taremi, Correa e Arnautovic che sono tutti elementi con tanti di carriera già portati a termine. La prossima estate inoltre gli ultimi due di questo elenco dovrebbero lasciare l’Inter a parametro zero, a meno di rinnovi di contratto da firmare nei prossimi mesi.

Secondo quanto svelato da Calciomercato.it nel corso dell’ultima puntata di “Napoli Zone”, un nome che potrebbe diventare interessante in ottica Inter sarebbe quello relativo a Giacomo Raspadori, attaccante del Napoli che sotto la gestione Conte non trova tanto spazio perché chiuso da altri giocatori come Lukaku e Simeone.

La chiave giusta per portare a termine questo affare tra gennaio e (più facilmente) l’estate potrebbe essere quella di uno scambio tra le due società. Il Napoli infatti è alla ricerca di altri giocatori che piacciano al suo allenatore in modo da allungare la rosa in vista soprattutto della prossima annata nella quale – salvo colpi di scena – dovrebbe tornare a disputare le coppe europee.

Ecco quindi che con questo incastro il nome di Raspadori può diventare quello giusto per ringiovanire il reparto avanzato dell’Inter di Simone Inzaghi essendo ancora soltanto un classe 2000 che compirà 25 anni il prossimo 18 febbraio.