Inzaghi lancia Taremi: il Leverkusen TREMA quando vede l’iraniano

Anche questa sera scenderà in campo dal primo minuto Mehdi Taremi, l’attaccante arrivato all’Inter nel corso dell’ultima estate è un punto fermo dell’undici nerazzurro versione Champions League. Il tecnico Simone Inzaghi ha sempre schierato il suo numero 99 da titolare nelle partite di coppa europea e anche questa sera a Leverkusen sarà così.

A Taremi vengono spesso fatti complimenti per le qualità nel legare il gioco e per la disponibilità a seguire sempre le indicazioni anche a costo di sacrificarsi in certe volte. Ora però gli viene richiesto da parte del pubblico che inizi ad incidere di più in zona gol. Finora l’iraniano ha segnato solo un gol (su rigore) in Champions League e ha fornito due assist: tutto questo bottino arriva dalla sfida con la Stella Rossa.

Sul campo del Bayer Leverkusen questa sera farebbe molto comodo all’Inter un gol di Taremi. I tedeschi se osservano i loro precedenti con l’iraniano però dovrebbero preoccuparsi. Tutti quanti l’anno scorso abbiamo imparato a conoscere la formazione di Xabi Alonso per la sua imbattibilità e per le vittorie negli ultimi munuti.

Ma qual è l’ultima sconfitta casalinga in Europa del Bayer Leverkusen? Risale al 2022 e porta la firma proprio di Mehdi Taremi che siglò una doppietta quando vestiva ancora la maglia del Porto, come sottolinea l’edizione odierna di Tuttosport. Xabi Alonso questa sera dovrà quindi fermare l’iraniano che alla BayArena ha già dimostrato di trovarsi bene.