Mercato – L’Inter non molla Szoboszlai: l’unica via è pagare la clausola

Mancano poche settimane alla riapertura del calciomercato invernale e nuovamente si torna a parlare di movimenti in entrata in casa Inter. Da qualche giorno, infatti, il club nerazzurro è stato accostato al talento di Szoboszlai, centrocampista ungherese classe 2000 dai numeri spaventosi negli ultimi tempi. Basti pensare che il ragazzo in forza al Salinsburgo solamente in questa stagione ha messo a segno 5 gol ed ha realizzato 8 assist nelle 12 apparizioni in totale.

Secondo quanto confermato da calciomercato.com, la dirigenza nerazzurra sarebbe ancora sulle tracce del calciatore, anche se non manca la concorrenza di Milan e di altri top club inglesi. La formazione austriaca, però, è stata più che chiara: Szoboszlai andrà via solamente a fronte del pagamento cash della clausola rescissoria da 25 milioni di euro. Una cifra sicuramente non proibitiva in tempi, ma che in tempo di coronavirus induce chiaramente più di una riflessione vista l’impossibilità di una rateizzazione.

