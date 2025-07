L’Inter U23 non si ferma più: UFFICIALE il nuovo acquisto

L’Inter U23 ha deciso di mettere il turbo negli ultimi giorni ed allestire nel minor tempo possibile l’organico che affronterà per la prossima stagione il campionato di Serie C. Dopo i primi arrivi di Melgrati, Prestia e Avitabile, il club nerazzurro ha ufficializzato questo pomeriggio un nuovo acquisto che sarà da subito a disposizione di mister Stefano Vecchi.

La seconda squadra dell‘Inter ha appena annunciato l’acquisto di Simone Cinquegrano, terzino di proprietà del Sassuolo che passa in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto. Classe 2004, ha alle spalle un’ottima stagione disputata in Serie C con la maglia del Rimini con la quale ha pure disputato gli ultimi playoff.

Questo l’annuncio ufficiale: “FC Internazionale Milano comunica l’arrivo in nerazzurro di Simone Cinquegrano dal Sassuolo. Il difensore si trasferisce all’Inter U23 a titolo temporaneo con diritto di opzione in favore del Club nerazzurro”.