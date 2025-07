Addio Taremi, scelto il nuovo club

L’unico giocatore della prima squadra dell’Inter che al momento è stato autorizzato a non riunirsi al gruppo nerazzurro per il raduno e per l’inizio della preparazione estiva ad Appiano Gentile è Mehdi Taremi che ha avuto un periodo di vacanze leggermente prolungato per via del periodo in cui è rimasto bloccato in Iran.

Nonostante ciò il centravanti ex Porto rimane in uscita dall’Inter perché nel suo primo anno di Serie A non è riuscito a dare il contributo che tutti si aspettavano da un giocatore della sua esperienza anche in Champions League. Ci sono state diverse squadre che hanno chiesto informazioni alla dirigenza nerazzurra sull’iraniano.

Come riportato dal giornalista iraniano Hatam Shiralizadeh, ci sono attualmente 5 club su Taremi. Dalla Turchia c’è il Besiktas e poi in Inghilterra ci sono invece Fulham, Nottingham Forest, West Ham e Leeds. La preferenza del numero 99 dell’Inter sarebbe proprio quella di un trasferimento in Premier League e ha scelto di proseguire qui la sua carriera.