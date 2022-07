Inter, ufficiali gli arrivi di Onana e Mkhitaryan: depositati i contratti in Lega

Inter sempre più scatenata sul mercato. Dopo gli annunci di Lukaku e Asllani infatti, in attesa delle visite mediche di Bellanova e dei possibili affondi per Bremer e Dybala, ora sono arrivate anche le ufficialità di Onana e Mkhitaryan. In attesa dei comunicati ufficiali del club, nel frattempo sono infatti comparsi i contratti depositati in Lega dall'Inter, tra cui proprio quelli del camerunense e dell'armeno.