Mercato – Inter, non solo il Watford su Ashley Young: spunta anche Beckham

L'esterno inglese in scadenza di contratto è finito nel mirino dell'Inter Miami

"I miei agenti non mi hanno ancora parlato di nessun contatto con i Pozzo. Voglio essere onesto però: sarebbe una decisione difficile. É quasi impossibile, per me, dire di no". Con queste parole giusto un paio di giorni fa Ashley Young aveva paventato un possibile ritorno al Watford, club in cui è cresciuto nelle giovanili e nel quale vorrebbe peraltro chiudere la sua carriera. L'esterno inglese, tuttavia, non ha comunque escluso ad un rinnovo con l'Inter vista l'imminente scadenza del contratto il prossimo giugno, anche se nella politica di riduzione dei costi del club nerazzurro difficilmente potrebbe rientrare il suo prolungamento.