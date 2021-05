Dall’Inghilterra – L’Inter si mangia le mani: Schar rinnova con il Newcastle

Il difensore ex Basilea era uno degli obiettivi dei neroazzurri

Fabian Schar , difensore centrale del Newcastle , ha appena rinnovato con gli inglesi fino al 2022, come riporta Chronicle Live. Fonti vicine al giocatore dicono, infatti, che il giocatore ex Basilea avrebbe trovato un accordo con la società per l'estensione del contratto. Schar era in scadenza a giugno ed era uno degli obiettivi a zero dell' Inter .

Con l'addio sempre più certo di Kolarov e un futuro non ancora chiaro per Andrea Ranocchia, i neroazzurri sono alla ricerca di un'occasione di mercato, soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo. Il numero di centrali in rosa, infatti, con la cessione del terzino ex Roma scenderebbe a cinque. Troppi pochi per pensare di essere competitivi in Europa.