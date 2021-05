Biasin (CMIT TV): “Presto partiranno dei colloqui per i contratti”

Il noto giornalista sportivo: "Si faranno delle operazioni necessarie all'Inter"

Biasin si è espresso così in merito: "La questione è chiarissima, da domani partiranno dei colloqui che dovranno portare a degli accordi di massima non per tagliare come si è detto, si faranno altri tentativi, per esempio spalmare i contratti, allungarli, e tutta una serie di operazioni necessarie in questo momento storico all’Inter, ma non solo”.