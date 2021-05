Materazzi: “Conte non sarà mai interista ma ha capito tutto”

Marco Materazzi, ex leggenda dell’Inter, è stato ospite della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24. L’ex difensore centrale ha parlato della grande vittoria dello Scudetto dei neroazzurri e del lavoro svolto da Antonio Conte...

Marco Materazzi , ex leggenda dell' Inter , è stato ospite della trasmissione Tutti Convocati su Radio 24. L'ex difensore centrale ha parlato della grande vittoria dello Scudetto dei neroazzurri e del lavoro svolto da Antonio Conte "Il tifoso dell'Inter chiede molto ma riconosce i meriti alle persone. Uno esempio è Conte: Antonio non sarà mai uno sfegato tifoso interista ma è stato un grandissimo esempio di professionista. Dalle sue parole ha capito cosa vuol dire questo vittoria con l'Inter.

Il campione del Mondo continua, poi: "Non è mai facile creare un gruppo coeso, Conte ci è riuscito in questi due anni dove niente era scontato. Cera una squadra come la Juve che vinceva da quasi 10 anni ma adesso l'Inter l'ha spodestata. Complimenti a loro, ma ora ci siamo noi."