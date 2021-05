CdS – Nodo ingaggi, Inter verso la soluzione adottata da Roma e Juventus: si va al rinvio delle mensilità

Le ultime sulla necessità economiche del club nerazzurro per chiudere la stagione

Inizieranno da oggi i colloqui individuali tra la dirigenza dell'Inter e i calciatori per trovare degli accordi individuali sul tema ingaggi. Dinnanzi alla prospettiva di poter sospendere il pagamento di due mensilità, infatti, il gruppo sembra aver risposto negativamente. Non sarà dunque possibile per il presidente Steven Zhang procedere ad una trattativa collettiva, soprattutto perché esistono situazioni contrattuali diverse all'interno dello spogliatoio nerazzurro: alcuni in scadenza il prossimo giugno, mentre altri con vincoli pluriennali, ecc.