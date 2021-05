TS – Inter, via al pagamento dei premi scudetto. In settimana l’accordo sui tagli

Da oggi inizieranno le trattative individuali per trattare gli stipendi

Messo in archivio il capitolo scudetto conquistato dall' Inter la scorsa domenica, adesso il club nerazzurro ha davanti due necessità. La prima riguarda l'accoro sugli stipendi, i quali dovranno essere sospesi o semplicemente rinviati entro il 31 maggio, in quanto termine ultimo per presentare l'iscrizione al prossimo campionato. La seconda, invece, l'urgenza di ridurre i costi del lavoro in vista della prossima stagione di circa il 15% rispetto al totale che il club paga annualmente ai suoi tesserati.

Come ribadito questa mattina da Tuttosport, da oggi in ogni caso l'Inter inizierà a liquidare il pagamento dei premi scudetto che spettano ai singoli calciatori, mantenendo la promessa fatta dall'amministratore delegato Beppe Marotta nel pre-partita del match vinto contro la Sampdoria. Poi andrà avanti una settimana di fuoco, in cui i dirigenti dovranno trattare singolarmente con l'intero spogliatoio per cercare di riuscire a trovare una soluzione sulla sospensione o sul rinvio degli stipendi, in riferimento ad una o due mensilità.