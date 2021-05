GdS – Inter, tema ingaggi secondario per i calciatori: vogliono garanzie su Conte

La permanenza del tecnico leccese a Milano darebbe gli stimoli necessari

Quest'oggi, dopo la domenica di riposo che Antonio Conte ha concesso ai suoi uomini per la vittoria sulla Sampdoria, la squadra tornerà regolarmente ad Appiano Gentile per preparare il match di mercoledì sera contro la Roma. Alla Pinetina sarà presente anche la dirigenza che inizierà i primi colloqui individuali per cercare di raggiungere una soluzione sulla sospensione di una o due mensilità così da riuscire a rispettare tutte le scadenze economiche di questa stagione entro il 31 maggio.

Secondo quanto scritto questa mattina sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, in sede di trattative i calciatori potrebbero ritenere secondario l'aspetto che riguarda la sospensione o il rinvio degli stipendi. In questo momento, infatti, a tenere banco dentro lo spogliatoio è il futuro di Antonio Conte: la permanenza del tecnico leccese ad Appiano Gentile verrebbe ritenuta una sorta di garanzia per le future ambizioni del club. Vorrebbe dire infatti andare alla ricerca del scudetto numero 20 per la seconda stella, una motivazione che spingerebbe il gruppo all'ennesimo sacrificio di questa stagione.