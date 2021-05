GdS – Inter, i calciatori non rinunciano alle mensilità: ecco il piano B di Zhang

Il presidente nerazzurro avrebbe pensato ad una soluzione che potrebbe accontentare tutti (o quasi...)

In attesa dei primi colloqui individuali che da oggi la dirigenza nerazzurra terrà con i calciatori, secondo le previsioni di questa mattina realizzate da La Gazzetta dello Sport, le possibilità di riuscita che i tesserati dell'Inter possano rinunciare ad una o più mensilità sono praticamente nulle. Per questo motivo, dinnanzi all'urgenza di arrivare necessariamente ad un accordo entro il 31 maggio con l'intero spogliatoio, Steven Zhang avrebbe già pensato ad un piano B da mettere in atto.