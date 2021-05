Mercato – Inter, Sanchez merita la riconferma. Ma l’ingaggio mette in bilico il suo futuro

Il centravanti cileno ha dimostrato grande affidabilità negli ultimi quattro mesi

Guai a chiamarlo semplicemente riserva, perché in una squadra come l'Inter che punta a lottare su più fronti Alexis Sanchez sarebbe un perfetto 'dodicesimo' titolare. Da gennaio in avanti, vale a dire da quando non è più incappato in infortuni e guai muscolari, il rendimento del centravanti cileno è schizzato in alto, come aveva prospettato lo stesso Antonio Conte. Bastava semplicemente attendere un po' di continuità dal punto di vista fisico per ritrovare la migliore versione del Niño Maravilla.