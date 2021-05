Mercato – Inter, il futuro di Vidal è un rebus: addio dopo una sola stagione?

Il centrocampista cileno ha diversi estimatori pronti ad ingaggiarlo

Nella stagione che ha riportato l' Inter allo scudetto, uno dei calciatori da cui probabilmente ci si sarebbe aspettati qualcosa in più è Arturo Vidal. Il centrocampista cileno era arrivato su esplicita richiesta di Antonio Conte, che già l'estate precedente lo aveva indicato come uno dei principali obiettivi per la mediana. Al termine di questa prima stagione del Guerriero a Milano, però, l'impressione è che raramente si sia visto il miglior Vidal dal punto di vista fisico, anche perché ripetutamente frenato da diversi infortuni.

Secondo quanto riferito questa mattina da calciomercato.com, a parte il milione di euro che l'Inter dovrà versare al Barcellona come bonus per la conquista dello scudetto inserito nell'operazione per avere il cileno, il club nerazzurro starebbe pensando di cederlo già questa estate. Come ha sottolineato l'amministratore delegato Beppe Marotta, la società ha l'esigenza di ridurre i costi e la fetta più ampia è rappresentata proprio dagli ingaggi. Vidal, che percepisce 6,5 milioni di euro a stagione, potrebbe essere dunque tra i primi sacrificati, dal momento che all'estero (al Marsiglia soprattutto) vi sono diversi club ancora interessati.