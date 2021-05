Social – La festa scudetto rimbalza in Indonesia: così lo celebra l’Inter Club

Nella città di Yogyakarta sono apparsi i festeggiamenti nerazzurri su un maxi schermo

Se in molte piazze, tra cui quella Duomo a Milano, la primissima festa scudetto in onore dell'Inter era già andata in scena la scorsa domenica, tantissimi altri tifosi nerazzurri in Italia e nel mondo hanno atteso di poter assistere all'incontro di ieri a San Siro contro la Sampdoria per celebrare il 19esimo titolo italiano conquistato dal club. Una partita che ha visto la squadra di Antonio Conte stravincere per 5-1 contro i blucerchiati, facendo un esordio da campioni d'Italia come meglio non si poteva.