GdS – Domani Zhang chiederà ai giocatori di rinunciare a due mensilità: diverse piste, ma niente rivolta

Si potrebbe trovare anche un accordo in vista di tempi migliori

Anche La Gazzetta dello Sport conferma: domani il presidente Steven Zhang chiederà ai giocatori di rinunciare ad un paio di mensilità di questa stagione, ma al momento, seppur ci sia qualche mugugno, non sembra esserci aria di rivolta ad Appiano, come invece annunciato dal Corriere dello Sport.

La squadra sarà comunque libera di rinunciare del tutto o di respingere al mittente la proposta del club, in alternativa non è da escludere che si possa trovare un ulteriore accordo per spalmare e rimodulare il pagamento nelle prossime stagioni, quando i tempi saranno migliori.

Ma il caso non riguarda tutti, da capire come verranno ad esempio gestiti le situazioni dei giocatori in scadenza di contratto. Come confermato da Marotta nella discussione non rientreranno i bonus scudetto che saranno rispettati interamente.