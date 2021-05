CdS – Attesa per il prestito-ponte. Sponsor di maglia, più America che Cina: le ultime

Il nuovo inno dovrebbe fare il suo esordio mercoledì sera a San Siro in occasione della sfida casalinga contro la Roma

Sono giorni decisivi per il futuro dell'Inter. In attesa del nuovo inno, che dovrebbe fare il suo esordio mercoledì sera a San Siro in occasione della sfida casalinga contro la Roma, si aspetta anche il prestito-ponte da oltre 250 milioni di euro che servirà per concludere questa stagione e programmare già la prossima.