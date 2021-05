CdS – La moviola di Inter-Sampdoria: corretta la chiamata sul rigore, giusto assegnare la rete a Keita

L'analisi degli episodi più dubbi visti durante i 90 minuti

Non c'è stata praticamente gara ieri pomeriggio a San Siro tra Inter e Sampdoria. Nonostante la formazione totalmente stravolta da Antonio Conte, i calciatori scesi in campo sono andati addirittura oltre le aspettative, probabilmente alleggeriti anche dall'assenza di pressioni dettata dalla vittoria già aritmetica dello scudetto. Una partita sicuramente piacevole e spettacolare, favorita dal clima sereno tra le due squadre scese sul rettangolo di gioco. Un fattore che ha semplificato la partita dell'arbitro Ayroldi, promosso al termine del 90 minuti.

Analizzando gli episodi più dubbi con la moviola di Inter-Sampdoria realizzata questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, l'attenzione si sposta soprattutto sulla rete doriana e sul rigore concesso ai nerazzurri. Nel primo caso, infatti, è giusto attribuire la rete a Keita poiché sulla parata maldestra di Handanovic alla conclusione di Candreva il pallone non aveva completamente oltrepassato la linea, come giustamente non ravvisato dalla 'goal line'. Sul secondo episodio, invece, l'arbitro era stato bravo a vedere il mani di Adrien Silva su conclusione di Barella, ma solo grazie al Var ha convertito la punizione in calcio di rigore.