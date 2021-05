Accadde Oggi – 9 Maggio 2010, l’ultima volta di Mourinho a San Siro

Il tecnico portoghese lascia da imbattuto lo stadio che per due anni è stato il suo campo di battaglia

"Il 9 Maggio 2010 è il turno dei clivensi: non si mette nemmeno benissimo per i nerazzurri che passano anche in svantaggio ma che sono lesti a ribaltare la situazione, anche con grandissime reti come quella di Cambiasso e i pallonetti di Milito e Balotelli. La vittoria con i gialloblù è un passo importante sulla strada del treble e, a conti fatti, anche l'ultima uscita a San Siro di Josè Mourinho: dovendo giocare le ultime due partite decisive in trasferta lo Special One mette piede per l'ultima volta in quello che per due anni è stato il suo stadio e la sua casa.