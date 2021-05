GdS – Festa scudetto, i tifosi dell’Inter non hanno ancora finito: il 23 maggio maxi sorpresa dall’alto

I tifosi nerazzurri si sono dati appuntamento a Inter-Udinese per chiudere i festeggiamenti

Quello di ieri, fuori a San Siro, è solo un antipasto della grande festa che i tifosi dell'Inter stanno organizzando in vista del 23 maggio , ultima giornata di campionato.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i tifosi nerazzurri si sono dati appuntamento a Inter-Udinese, giorno in cui Handanovic alzerà al cielo di Milano la coppa: i tifosi promettono di stupire tutti con una sorpresa dall’alto per onorare al meglio un trionfo che manca da 11 anni.