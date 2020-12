INTERISTI ON THE ROAD – Bene Dimarco, il Bayern su Agoumé. Vergani esordisce in A contro la sua Inter

Joao Mario, Candreva, Lazaro, i baby Esposito, Agoumé e Pirola: la dirigenza dell’Inter ha concluso importanti operazioni in uscita mandando in prestito diversi giocatori considerati fuori dall’attuale progetto tecnico nerazzurro di Antonio Conte per garantire maggiore minutaggio e visibilità. Come di consueto Passioneinter.com con la rubrica Interisti on the road vi terrà aggiornati sulle prestazioni dei giocatori di proprietà nerazzurra con le loro rispettive squadre.

CANDREVA – Sampdoria-Milan per lui è un derby. Ranieri inizialmente lo colloca a sinistra, anziché a destra, spiazzando tutti. Nel primo tempo ha poche occasioni per mettersi in mostra, nella ripresa la Samp, sotto nel punteggio, cresce e tutti i palloni passano dai piedi di Candreva. Spesso pecca di imprecisione ma è l’uomo più pericoloso: all’ultimo secondo regala un cioccolatino a Ekdal che da ottima posizione, di testa, fallisce la palla dell’1-2. Rischia il rosso per aver preso Tonali da un orecchio.

LAZARO – Dopo aver messo in crisi Young e aver ben impressionato in Champions League contro la sua Inter, l’austriaco non parte questa volta titolare in campionato nella sfida tra il suo Borussia e il Friburgo, conclusa con il risultato di 2-2. Lazaro entra solo al 64′ ma il suo ingresso non porta allo sperato 2-3. Domani contro il Real Madrid potrebbe però trovare una maglia da titolare e chissà regalare la qualificazione all’Inter.

DIMARCO – Il Verona non va oltre l’1-1 in casa contro il Cagliari ma il canterano nerazzurro è ancora una volta uno dei migliori di Juric. In fase di spinta il doppio binario imbastito con Lazovic è un fattore del match. Con Zaccagni ad orchestrare il tutto, contribuisce a mandare in tilt la catena di destra del Cagliari.

SALCEDO – A differenza di Dimarco non parte titolare ma Juric gli concede più di 40 minuti nel corso della ripresa. L’impatto con il match è molto buono ma il classe 2001 ha poche occasioni per fare male. Rimedia un cartellino giallo per un intervento ruvido su Tripaldelli.

AGOUME’ – Il centrocampista francese ha saltato per infortunio il match di campionato tra Spezia e Lazio, concluso con il risultato di 1-2 in favore della squadra di Simone Inzaghi. In settimana si è tanto chiacchierato di Agoumé perché il Bayern Monaco pare aver messo gli occhi su di lui.

ESPOSITO – Solo una manciata di minuti per lui nel finale di Spal-Pisa, match vinto dai padroni di casa per 4-0.

JOAO MARIO – Lo Sporting CP pareggia 2-2 sul campo del Famalicao e arresta la sua striscia di vittorie consecutive, rimanendo però in vetta al campionato portoghese. Ancora una maglia da titolare per Joao Mario, rimasto in campo per 82 minuti. Continuità di rendimento e segnali importanti per lui.

DALBERT – Ancora nessuna convocazione per Dalbert con la maglia del Rennes. L’addio già nel mese di gennaio sembra ormai ad un passo.

MULATTIERI – Vittoria all’ultimo respiro per il Volendam di Mulattieri che batte 2-3 in trasferta l’Excelsior. Questa volta il canterano nerazzurro non va a segno: partito titolare, ha abbandonato il terreno di gioco al minuto 73′ sul risultato di 2-2.

VERGANI – Menzione speciale per il giovanissimo attaccante azzurro che ha esordito in Serie A con la maglia del Bologna nel finale di gara contro proprio la sua Inter.

GLI ALTRI – Perde ancora il Lorient di Gravillon, in campo 90 minuti: la squadra francese, battuta 2-0 dall’Angers, ora è ultima in classifica. Zero minuti per Di Gregorio e Pirola in Reggiana-Monza, 15 minuti per Rivas nella vittoria per 2-1 della sua Reggina sul Brescia. Non convocati Vagiannidis e Colidio (St.Truiden), panchina per Brazao (Real Oviedo). Maglia da titolare per Emmers nella vittoria per 4-1 del suo Almere City contro il Jong Utrecht, 40 minuti per Schirò nella ripresa di Carrarese-Pergolettese.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<