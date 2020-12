Dalla Germania – Il Bayern Monaco piomba su Agoumé, l’Inter valuta le contromosse

Sul fatto che Lucien Agoumé fosse un talento fuori dal comune c’erano già pochi dubbi quando giocava da leader con la Primavera nerazzurra. Ora, in prestito allo Spezia, sta dimostrando non solo le proprie doti tecniche, ma anche tutta la propria personalità. A tal punto però, da aver attirato anche attenzioni indesiderate.

Come riportato dal quotidiano tedesco Bild infatti, il Bayern Monaco starebbe cercando giovani centrocampisti di prospettiva da valorizzare e innestare gradualmente nella rosa e il giovane francese di proprietà dell’Inter sarebbe in cima alla lista, anche per il valore del cartellino al momento contenuto. Pare che il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic lo stia valutando in maniera piuttosto concreta e non è escluso che agenti tedeschi arrivino presto a visionarlo dal vivo.

Sicuramente però, dati i grandi margini di miglioramento del giovane, l’Inter non se lo farà soffiare tanto facilmente e attuerà le dovute contromosse per trattenerlo all’interno dell’orbita nerazzurra.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<