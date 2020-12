Finalmente due vittorie di fila: mancavano da inizio stagione. L’Inter di Conte è “ancora viva”

Dal rocambolesco successo maturato in casa del Borussia Mönchengladbach sono passate più di ventiquattro ore, con la grande adrenalina generata dalla partita che è quasi svanita. Questo permette di analizzare con più calma e lucidità quella che è stata una vittoria importante, sia in chiave europea sia per quello che significa nel percorso che l’Inter di Antonio Conte sta compiendo durante questa stagione.

Anzitutto perché la formazione nerazzurra trova la seconda vittoria di fila, tornando al successo dopo la convincente prova offerta sabato scorso con il Sassuolo. Non è un dato banale, perché questo non capitava dalle prime due gare di campionato, con Fiorentina e Benevento. Ad impreziosire questo aspetto, c’è il fatto che queste sono arrivate contro due avversari di buon livello e con prestazioni che possono dirsi senz’altro positive.

Dopo le difficoltà che hanno caratterizzato l’ultimo periodo, in particolar modo nelle giornate seguite al tonfo casalingo con il Real Madrid, le possibilità di perdersi erano numerose. Ragion per cui il “siamo ancora vivi” fatto rimbombare dal tecnico nel post-gara dà ragione di quella che è l’atmosfera di una squadra che spera di aver lasciato definitivamente alle spalle il periodo più difficile.

Certo, non tutto è risolto: ancora una volta l’Inter ha rischiato di complicarsi da sola la vita con due errori clamorosi che hanno portato alle reti del Borussia. Ma se la strada per ritrovarsi è lunga e tortuosa, la formazione nerazzurra ha percorso il primo passo senza sbandare. E questo dà maggiore sicurezza, tutto ciò che serve in questo momento.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<