Per Szoboszlai c’è la fila tra le big, ma il suo futuro sembra già scritto

Dominik Szoboszlai è sicuramente una delle giovani stelle più fulgide del calcio europeo, il degno prosecutore della grande tradizione ungherese. Il giovane classe 2000 quasi certamente lascerà il Salisburgo già nella prossima finestra di mercato e le grandi d’Europa, Inter e Juventus in primis, sono pronte all’assalto. Tuttavia, stando a quanto riportato da CalcioMercato.com, il destino del giovane gioiellino sembra già tracciato.

Szoboszlai infatti con ogni probabilità proseguirà la propria maturazione restando nell’enorme fucina di talenti che è diventata il marchio Red Bull, cambiando però casacca. L’attaccante, già a gennaio, dovrebbe lasciare il Salisburgo per approdare al Lipsia, club tedesco sotto la medesima proprietà di quello austriaco. L’obbiettivo, oltre a quello di provare a portare allo step successivo la squadra, fresca semifinalista di Champions, sarà sicuramente quello di farne aumentare ulteriormente il valore di mercato, come già successo con altri grandi talenti come ad esempio Timo Werner.

Insomma pare che, almeno per il momento, tutte le big d’Europa, Inter, Juventus e Milan comprese, debbano mettersi il cuore in pace: l’asta per Szoboszlai va rimandata ancora di qualche anno.

>>>Sostienici su Patreon per avere accesso ai contenuti esclusivi<<<