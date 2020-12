Inter-Shakhtar Donetsk, Conte (Sky): “Vidal e Barella out. Eriksen? E’ a disposizione”

Dopo la conferenza stampa di vigilia nel primo pomeriggio Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport per parlare del match di domani sera contro lo Shakhtar Donetsk. Pesanti le assenze per l’Inter a centrocampo, come confermato dallo stesso tecnico, di Arturo Vidal e Nicolò Barella.

Ecco le sue parole: “Vidal ha avuto il problema durante la partita contro il Bologna e quindi non è disponibile. Per quanto riguarda Barella anche lui non dovrebbe essere a disposizione. In questo momento la priorità è di mettere in campo la migliore formazione senza andare oltre qualsiasi altro pensiero. Viste le assenze devo trovare la soluzione migliore, non ho altri pensieri. Eriksen? E’ a disposizione, si sta allenando. Cerco sempre di fare sempre le scelte per il bene dell’Inter e domani vedrete le scelte che farò. Non abbiamo altro risultato che la vittoria, come la semifinale di Europa League. Sarà tutto o niente”.

