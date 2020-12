Sky – Terapie per Barella, caviglia meno gonfia. Eriksen in pole per sostituirlo

Alle porte della partita più importante di questo inizio stagione non arrivano buone notizie per Antonio Conte e per la sua Inter dall’infermeria. Come confermato dallo stesso tecnico in conferenza stampa nel pomeriggio di oggi, Arturo Vidal salterà il match contro lo Shakhtar Donetsk per un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra.

Le defezioni però non finiscono con il cileno. Anche Nicolò Barella molto probabilmente salterà la gara di domani per un infortunio alla caviglia accusato nel corso dell’allenamento di ieri. Il centrocampista azzurro – come ha riporta Sky Sport – oggi ha svolto solo terapie non partecipando alla rifinitura di Appiano Gentile. La caviglia si è presentata meno gonfia ma il suo recupero è più che improbabile: al suo posto è pronto Christian Eriksen.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho. All. Castro

