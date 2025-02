Inzaghi fa volare le valutazioni: ENORME incremento da quando è all’Inter

Grazie al lavoro di Simone Inzaghi in questi quattro anni, l’Inter ha ottenuto ottimi risultati sia in campo che sul fronte del mercato dove nonostante alcune cessioni illustri sotto la sua gestione, il valore della rosa è incrementato enormemente come si evince dall’analisi pubblicata oggi da Sky Sport.

Utilizzando i valori del portale Transfermarkt, si può notare come dal momento dell’arrivo all’Inter di Inzaghi, il valore della rosa nerazzurra sia cresciuto del 18,9% nonostante le cessioni di alcuni giocatori molto preziosi come Lukaku, Hakimi oppure Onana. Il saldo del mercato è inoltre di molto in positivo e pari a +99 milioni dal 2021 ad oggi: 271,88 mln per gli acquisti e contro i 371,67 mln per le cessioni.

Rispetto all’estate del 2021 quando la società nominò Inzaghi come allenatore al posto del partente Antonio Conte, il valore della rosa dell’Inter è cresciuto fino agli attuali 681,80 milioni di euro. Si tratta di un aumento del 18,9%, ovvero Oggi il valore della rosa nerazzurra è 681,8. Un aumento del 18,9%, +108,5 milioni di euro. di valore complessivo del parco giocatori nerazzurri.