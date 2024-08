Inzaghi pensa alla MOSSA a sorpresa in attacco per Genoa-Inter

Manca solo un ultimo test amichevole all’Inter prima dell’esordio in Serie A, sabato 17 agosto contro il Genoa. E Inzaghi sarà subito chiamato a delle scelte molto importanti per quanto riguarda la coppia d’attacco da studiare a Marassi.

Il tecnico contra molto sul rientro di Taremi e Arnautovic, per avere il reparto al completo, ma i due possono al massimo puntare a una convocazione e non di certo alla partenza dal primo minuto. Quel ruolo dovrebbe spettare alla Thu-La, ma Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi da pochissimi giorni e rischia di non essere in condizione.

Ecco perché ha preso piede l’ipotesi Mkhitaryan come seconda punta, ma con l’assenza di Zielinski anche a centrocampo la coperta rischia di farsi corta. Ecco perché, come affermato oggi dal Corriere dello Sport, Inzaghi starebbe pensando anche di schierare Correa dal primo minuto.

L’argentino è ai margini del progetto, ma fin qui è stato l’unico attaccante a disputare tutte le amichevoli del precampionato. Sarebbe una scelta sorprendente, viste anche le prestazioni molto deludenti di Correa, ma non è da escludere. D’altronde, la stima di Inzaghi nei suoi confronti è stato uno dei motivi che lo hanno portato in nerazzurro nel 2021.