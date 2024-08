Addio all’Inter: “operazione chiusa” con un club di Serie A

In attesa di possibili occasioni in entrata, l’Inter continua il processo di sfoltimento della propria rosa, con diverse operazioni per piazzare sul mercato dviersi giocatori rientrati dal prestito. Uno di questi è Filip Stankovic, che dopo una stagione in Serie B con la Sampdoria è pronto alla prima esperienza in Serie A.

Come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, i nerazzurri hanno chiuso l’operazione con il Venezia per il prestito con diritto di riscatto. Come rivela sempre il giornalista c’è anche la possibilità che il riscatto diventi obbligatorio a determinate condizioni.