Mercato Inter: Arnautovic resta ma arriva la QUINTA punta

La decisione sul futuro di Arnautovic all’Inter segna un punto di svolta importante nelle strategie di mercato. L’austriaco ha confermato di voler rimanere anche da quarta punta, in un colloquio faccia a faccia con la dirigenza nerazzurra.

Una novità non di poco conto, che non necessariamente escluderà l’arrivo di una quinta punta. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, stando così le cose il profilo di un nuovo attaccante dovrà essere necessariamente giovane. E in cima alla lista dei desideri nerazzurra sembra esserci Vladyslav Vanat della Dinamo Kiev.

In ogni caso, per completare un’operazione di questo tipo sarà comunque necessario cedere Joaquin Correa, già da tempo fuori dal progetto nerazzurro e fischiatissimo dai tifosi nell’ultima amichevole contro l’Al Ittihad.