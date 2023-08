1 di 3

Ancora un paio di colpi in entrata, Pavard e Sanchez, e il mercato dell’Inter potrà definirsi praticamente concluso. I nerazzurri chiuderanno questa sessione di acquisti con ben 11 nuovi nomi, ai quali però vanno anche affiancate tante perdite. Alcune pesanti, come Onana e Brozovic.

In generale, Inzaghi si ritrova a disposizione una rosa rivoluzionata in quasi tutti i reparti, ma con degli obiettivi che sembrano essere abbastanza chiari: riconfermarsi ad alti livelli in Europa e vincere lo Scudetto. Su quest’ultimo non si è nascosto nemmeno lo stesso tecnico: in conferenza stampa ha espresso più volte la volontà di puntare alla seconda stella.

Le intenzioni di tutto il mondo Inter, pertanto, sembrano essere molto chiare. Le ambizioni corrispondono alla verità? Inzaghi è davvero obbligato a vincere lo Scudetto? Proviamo a capirlo.

