Pupillo di Inzaghi alla Juve: c’è l’assist

La prossima sessione di calciomercato sarà a gennaio e come sempre sarà un momento per i club di Serie A e non solo per cercare di acquistare quei giocatori che possono essere utili a sistemare alcune lacune presenti in rosa. Tra queste squadre c’è la Juventus che avrebbe bisogno di un nuovo innesto a centrocampo.

Lo scrive oggi Tuttosport che sottolinea come possa essere importante l’innesto di Sergej Milinkovic-Savic per la Juventus. Il centrocampista pupillo di Simone Inzaghi attualmente gioca nell’Al-Hilal ma è in scadenza di contratto e per questo già a gennaio potrebbe lasciare l’Arabia per far ritorno subito in Italia.

L’ex allenatore dell’Inter è un estimatore del forte calciatore serbo, già dai tempi della Lazio ma ora sembra che possa perderlo perché Milinkovic-Savic vuole tornare in Europa. Ecco quindi come, secondo il giornale sportivo piemontese, può nascere l’ipotesi per la Juventus che vuole un rinforzo in mediana.