Sala: “Marotta? Nessuna minaccia, ho la coscienza pulita”

Dopo i numerosi appelli pubblici pronunciati ieri sera da Beppe Marotta a margine di Inter-Sassuolo sul tema stadio, non si è fatta attendere la risposta del sindaco Giuseppe Sala. Il primo cittadino ha commentato le parole del presidente nerazzurro, in particolare in riferimento alla possibilità per il club interista di valutare altre sedi fuori Milano qualora le cose non dovessero sbloccarsi in tempi brevi.

Così Sala a margine della cerimonia di posa della targa in memoria di Elio Fiorucci: “Questa è una decisione che condizionerà il futuro di Milano e va giudicata nel lungo termine ma non mi sento di dire più niente a nessuno. Sono sfinito anche io da questa faccenda, ma sento di avere la coscienza a posto perché ho messo tutta la mia competenza e determinazione. Non faccio previsioni. Sta alla coscienza di ognuno. Io non penso che sia una minaccia quella del presidente dell’Inter Giuseppe Marotta. Chiaro che è molto possibile che le squadre lascino Milano ma io credo che a questo punto il Consiglio debba decidere in piena autonomia. Io ho la coscienza a posto e ho fatto tutto quello che c’era da fare. Nella decisione i consiglieri devono valutare una serie di cose, è chiaro che alla base c’è il contratto e come è stato elaborato. E poi c’è il futuro di Milano”.