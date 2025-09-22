22 Settembre 2025

Fabrizio Romano svela la verità su Nico Paz all’Inter

L'esperto di mercato parla dei retroscena sul talento argentino

Nico Paz

Uno dei sogni di mercato dell’Inter negli ultimi 12 mesi è sempre stato quel Nico Paz, strepitoso talento argentino che in Italia abbiamo imparato a conoscere con la maglia del Como. Il trequartista classe 2004 ha una clausola nel suo contratto per tornare la prossima estate al Real Madrid e così sembra che sarà il suo destino.

Per l’Inter infatti a oggi sembra che non ci siano o quasi degli spiragli per veder concretizzare questo trasferimento e lo conferma anche Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di mercato spiega sul suo canale YouTube quale sia stata la verità su Nico Paz e il club nerazzurro negli ultimi mesi con queste parole:

“L’Inter è stata accostata a Nico Paz tante volte perché lo adora. Javier Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia, l’Inter ci ha pensato a fine dello scorso anno quando non aveva una valutazione incredibile. Non è però mai iniziata una vera e propria trattativa perché da gennaio ha fatto delle prestazioni strepitose e il valore è aumentato incredibilmente: il Como ha rifiutato più di 70 milioni dal Tottenham”.

