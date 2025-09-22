Fabrizio Romano svela la verità su Nico Paz all’Inter

Uno dei sogni di mercato dell’Inter negli ultimi 12 mesi è sempre stato quel Nico Paz, strepitoso talento argentino che in Italia abbiamo imparato a conoscere con la maglia del Como. Il trequartista classe 2004 ha una clausola nel suo contratto per tornare la prossima estate al Real Madrid e così sembra che sarà il suo destino.

Per l’Inter infatti a oggi sembra che non ci siano o quasi degli spiragli per veder concretizzare questo trasferimento e lo conferma anche Fabrizio Romano. Il giornalista esperto di mercato spiega sul suo canale YouTube quale sia stata la verità su Nico Paz e il club nerazzurro negli ultimi mesi con queste parole:

“L’Inter è stata accostata a Nico Paz tante volte perché lo adora. Javier Zanetti ha ottimi rapporti con la famiglia, l’Inter ci ha pensato a fine dello scorso anno quando non aveva una valutazione incredibile. Non è però mai iniziata una vera e propria trattativa perché da gennaio ha fatto delle prestazioni strepitose e il valore è aumentato incredibilmente: il Como ha rifiutato più di 70 milioni dal Tottenham”.