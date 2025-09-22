22 Settembre 2025

“Tripla offerta dalle RIVALI”: l’Inter chiede 50 milioni

Arrivano richieste per uno dei nerazzurri migliori

Piero Ausilio

Iniziano già a circolare le prime voci di mercato che riguardano anche l’Inter, nonostante la sessione estiva si sia conclusa da appena tre settimane e sebbene manchi ancora parecchio tempo prima dell’arrivo del mese gennaio che, come al solito, porta con sé l’apertura della finestra invernale di calciomercato.

Secondo l’insider di mercato, Ekrem Konur, l’Inter potrebbe ricevere presto una tripla offerta per uno dei suoi giocatori più interessanti. Si tratta di quel Davide Frattesi che da ormai mesi e mesi continua a essere un nome molto chiacchierato sul fronte delle trattative, fin dal gennaio scorso quando il suo agente lo aveva proposto alla Roma.

Stando a quanto riferito su X da questo giornalista di CaughtOffside, sulle tracce di Frattesi ci sarebbero due club rivali dell’Inter come il Napoli e la Juventus. Si tratta inoltre di due squadre che erano già state accostate al numero 16 nerazzurro. Infine, viene fatto anche il nome di una terza società che sarebbe il Newcastle (avversaria in Champions League) ma l’Inter non apre per meno di 45-50 milioni di euro.

Federico De Milano

Federico De Milano, classe 1998, si è appassionato al calcio e si è avvicinato all'Inter grazie alle giocate di Adriano, suo primo idolo d'infanzia. Laureato in Comunicazione e iscritto all’Ordine dei Giornalisti dal 2023, scrive su Passione Inter dal 2024 e segue con interesse la cronaca delle partite, delle competizioni nazionali e continentali; interessato anche al calciomercato.