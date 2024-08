Ipotesi nuova punta senza addio Arnautovic: “Scelte dolorose”

Gli infortuni di Taremi e Arnautovic hanno acceso un campanello di allarme in casa Inter per quanto riguarda il reparto d’attacco. Con Lautaro Martinez appena rientrato, lui e Thuram saranno quasi sicuramente gli unici due attaccanti a disposizione di Inzaghi per la prima di Serie A contro il Genoa. Uno scenario che può portare ad alcune riflessioni di mercato in casa nerazzurra.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la situazione attuale rende ancora più pressanti le riflessioni in merito all’arrivo di un nuovo attaccante. L’operazione, però, è legata alla partenza di Correa, ma soprattutto dello stesso Arnautovic, in modo da liberare spazio in rosa e a livello economico.

Una situazione di stallo, dunque, che, scrive sempre la Rosea, potrebbe cambiare solo se la dirigenza nerazzurra decidesse di acquistare una punta a prescindere dalla cessione del centravanti austriaco, con conseguenti scelte dolorose per quanto riguarda la composizione della lista UEFA per la Champions League.

Al momento attuale, però, non sembra essere questa la volontà della società interista, con un nuovo acquisto che rimane legato indissolubilmente alla partenza di Arnautovic.