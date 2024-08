VIDEO – Lautaro arriva ad Appiano Gentile: “Il capitano è tornato”

Emergenza in attacco con gli infortuni di Taremi e Arnautovic? Nessun problema per l’Inter, ci pensa Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è tornato stamattina ad Appiano Gentile, con due giorni di anticipo rispetto al previsto.

La decisione, partita direttamente dal Toro, è figlia della volontà di farsi trovare subito pronto per la prima sfida di Serie A, contro il Genoa. Un gesto da leader, che non potrà che far piacere a Inzaghi in primis.

Questo il video dell’arrivo di Lautaro Martinez: