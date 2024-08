Nuovo club su Correa. Dall’Argentina: “Abbiamo parlato con lui”

Joaquin Correa è l’elefante nella stanza dell’estate dell’Inter. Da quando è tornato ad Appiano Gentile dal prestito, l’argentino è destinato a lasciare i nerazzurri. Tuttavia, ad oggi, non è ancora stato trovato un acquirente pronto a investire su di lui. Nelle ultime ore è spuntata una nuova ipotesi in Argentina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Estudiantes sarebbe il nuovo club interessato all’acquisto del Tucu. Ne ha parlato il presidente, l’ex interista Juan Sebastian Veron, intervistato dal sito argentino Cielo Sports. Queste le sue parole:

“Ero con Joaquín e abbiamo parlato. È ancora giovane. Sente che può fare ancora un passo in Europa. Poi vedremo. Oggi la verità è che è molto complesso, molto difficile. Il calcio, spesso non ha tanta logica. Ma oggi non mi illuderei, anzi lascerei decidere a lui. Quando arriverà il momento, vedremo. L’importante è che lui trovi prima la sua strada. Poi, come gli ho detto, lo aspettiamo al club “.