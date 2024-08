Esuberi e giovani da piazzare: l’Inter prepara 4 cessioni

Le operazioni in entrata del mercato dell’Inter sono in una fase di stallo, in attesa di capire se potrà sbloccarsi qualche scenario in difesa e in attacco. Per fare nuovi investimenti, però, servono le risorse ed è necessario anche liberare spazio in rosa.

Ecco perché i nerazzurri sono a lavoro su diverse cessioni, che riguardano non solo gli esuberi, ma anche alcuni giovani, come il talento Luca Di Maggio, che piace a diversi club in C, come la Ternana. Lo riporta Sky Sport, che parla anche di altre tre operazioni in uscita.

Due riguardano i portieri Ionut Radu e Filip Stankovic. Entrambi piacciono alla Sampdoria, ma per il primo c’è anche l’interesse dello Strasburgo, mentre sul secondo ha messo gli occhi il Nantes. Tra i partenti c’è anche Alessandro Fontanarosa, che piace a Pisa e Reggiana.